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        Sakarya'da 76 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda aracın yakıt deposuna gizlenmiş 76 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:20 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:25
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        Sakarya'da 76 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda aracın yakıt deposuna gizlenmiş 76 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti bağlantıları olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin bulunduğu cip, Adapazarı’nda durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş, 76 kilo sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi. Cipte bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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