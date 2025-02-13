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        Koltuk değneğiyle sakat rolü yapan dilencinin, zabıtayı görünce koşarak kaçması kamerada

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, koltuk değneğiyle sakat rolü yaparak dilenen C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 19:13 Güncelleme: 13.02.2025 - 19:20
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        Koltuk değneğiyle sakat rolü yapan dilencinin, zabıtayı görünce koşarak kaçması kamerada
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        SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, koltuk değneğiyle sakat rolü yaparak dilenen C.G. zabıta ekiplerini görünce koşarak uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Üzerinden 1530 TL çıkan C.G.’ye 1406 TL idari para cezası kesildi.

        Karasu ilçe merkezine bağlı Plaj Caddesi üzerinde zabıta ekipleri, elinde koltuk değneği ile dilencilik yapan kişiden şüphelendi. Zabıta ekipleri ekip otosuyla dilencilik yapan C.G.’nin yanına yaklaştı. Sakat rolü yaptığı anlaşılan C.G. zabıta ekiplerini görünce elindeki koltuk değneği ile koşarak uzaklaşmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

        ÜZERİNDEN 1530 TL ÇIKTI, 1406 TL CEZA KESİLDİ

        Zabıta ekipleri peşinden gittiği C.G.’yi yakalayarak Zabıta Müdürlüğüne götürdü. C.G.’nin üzerinden 1530 TL para çıktı. C.G.’ye Kabahatler Kanunu kapsamında 1406 TL idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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