Koltuk değneğiyle sakat rolü yapan dilencinin, zabıtayı görünce koşarak kaçması kamerada

Karasu ilçe merkezine bağlı Plaj Caddesi üzerinde zabıta ekipleri, elinde koltuk değneği ile dilencilik yapan kişiden şüphelendi. Zabıta ekipleri ekip otosuyla dilencilik yapan C.G.’nin yanına yaklaştı. Sakat rolü yaptığı anlaşılan C.G. zabıta ekiplerini görünce elindeki koltuk değneği ile koşarak uzaklaşmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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