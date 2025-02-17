Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Otomobille çarpışan kamyon, şarampole devrildi: 3 yaralı

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, otomobille çarpışan kamyonun bariyerleri aşıp şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobille çarpışan kamyon, şarampole devrildi: 3 yaralı
        ABONE OL

        SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, otomobille çarpışan kamyonun bariyerleri aşıp şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Anadolu Otoyolu'nun Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden A.F.Y. (32) idaresindeki 34 YLC 92 plakalı otomobil ile aynı yöne giden 54 SG 756 plakalı kamyon çarpıştı. Savrulan kamyon, bariyerleri aşıp şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü A.F.Y. ve yanındaki B.A.Y. (31) ile kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından sevk edildikleri Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? AKOM'dan kritik uyarı: Kuvvetli geliyor!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        "Luka ile ilişkim yok" mesajı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Trakya bembeyaz! Sağanak yerini kar yağışına bıraktı
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        Santorini Ege kıyısında nereler için tehdit?
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        TÜİK paylaştı... Mutluluk oranı 2023'e göre azaldı
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever'den 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet
        AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever'den 8. Olağan Büyük Kongre'ye davet
        Sapanca'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Sapanca'da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Geyve'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
        Geyve'de kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
        Heyelan nedeniyle kapanan Çam Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Heyelan nedeniyle kapanan Çam Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru tutuklandı
        Sakarya'da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru tutuklandı