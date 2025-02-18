Trafikte tartıştığı Mert'i öldüren şüpheli yakalandı

SAKARYA'nınSapanca ilçesinde trafikte tartıştığı Mert Elter'i (21) tabanca ile öldüren, arkadaşı K.T.'yi de yaralayan B.Y. (31) ile ona yardım eden 5 şüpheli yakalandı.

Olay, 7 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında Sapanca ilçesi Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. K.T., 41 AKB 278 plakalı otomobili ile Sapanca yönüne gittiği sırada başka bir otomobildeki kişi ile tartıştı. Taraflar araçlarından inerken, tartışmanın büyümesi ile K.T. ve yanında bulunan arkadaşı Mert Elter, tabancayla vuruldu. Şüpheli otomobille olay yerinden kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mert Elter'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Elter'in cansız bedeni Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürülürken, hafif yaralanan K.T. ambulansta tedavi edildi.

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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin B.Y. olduğu tespit edildi. B.Y. dün akşam Sapanca'da saklandığı evde operasyonla yakalandı. Evde ayrıca 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ve 663 adet tabanca mermisi ele geçirildi. B.Y.'nin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettiği tespit edilen M.Ş. (50), M.Ş. (42), H.C. (65), Ü.B. (61) ve F.B. (32) de gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.