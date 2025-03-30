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        Sapanca Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan kano sporcusu Kaan Ege, toprağa verildi

        SAKARYA'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yaparken çıkan kum fırtınasında suya düşen ve bir gün sonra cansız bedeni bulunan kano sporcusu Kaan Ege Baran (15), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:45 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:50
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        Sapanca Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan kano sporcusu Kaan Ege, toprağa verildi
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        SAKARYA’da, Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken çıkan kum fırtınasında suya düşen ve bir gün sonra cansız bedeni bulunan kano sporcusu Kaan Ege Baran (15), son yolculuğuna uğurlandı.

        Sapanca Gölü’nde 28 Mart günü akşamı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası çıktı. Fırtına sırasında gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü. Sporculardan Kaan Ege Baran gölde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve polis, su altı arama ekipleri sevk edildi. Eğitmen ve 5 sporcu kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 1 sporcu ise ekipler tarafından kurtarıldı.

        Havadan dron, karadan ise botlarla sürdürülen arama çalışmalarında dün akşam Kaan Ege Baran’ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaan Ege Baran’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Adapazarı ilçesi Pabuçcular Mahallesi’ne getirildi. Baran için buradaki Kavaklı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye sporcunun ailesi, yakınları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Genel Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ile kano ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Namazın ardından Baran Arifiye Hanlı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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