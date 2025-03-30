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        Sapanca Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan kano sporcusu Kaan Ege, toprağa verildi (2)

        GÖZALTINAALINAN EĞİTMEN SERBEST BIRAKILDISakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sapanca Gölü'nde boğulan Kaan Ege Baran'ın ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eğitmen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 30.03.2025 - 16:48
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        Sapanca Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan kano sporcusu Kaan Ege, toprağa verildi (2)
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        GÖZALTINAALINAN EĞİTMEN SERBEST BIRAKILDI

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sapanca Gölü’nde boğulan Kaan Ege Baran’ın ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eğitmen S.K. gözaltına alındı. S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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