Sapanca Gölü'nde cansız bedenine ulaşılan kano sporcusu Kaan Ege, toprağa verildi (2)
GÖZALTINAALINAN EĞİTMEN SERBEST BIRAKILDISakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sapanca Gölü'nde boğulan Kaan Ege Baran'ın ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eğitmen S.
GÖZALTINAALINAN EĞİTMEN SERBEST BIRAKILDI
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Sapanca Gölü’nde boğulan Kaan Ege Baran’ın ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eğitmen S.K. gözaltına alındı. S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.K. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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