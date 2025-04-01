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        Sakarya'da 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı (2)

        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTISakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir tekel bayisinde çıkan, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 14:18 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:20
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        Sakarya'da 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı (2)
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        GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir tekel bayisinde çıkan, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kalabalık bir grubun işletmeci ve emekli polis ile kavga ettikleri, ardından darbettikleri görüldü. Dışarı çıkan emekli polisin tabancasını çıkartarak, önce havaya ardından rastgele ateş açtığı görüntülerde yer aldı. Bu sırada kalabalık gruptan birinin emekli polisin arkasından üzerine atlayarak elindeki silahı almaya çalıştığı görüldü. Daha sonra kalabalık grubun yere düşen emekli polisin dövdüğü anlar, kamerada yer aldı. Diğer yandan durumu ağır olan emekli polis M.D. ile işletmeci S.K.'nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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