Sakarya'da 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı (2)

GÜVENLİKKAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir tekel bayisinde çıkan, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kalabalık bir grubun işletmeci ve emekli polis ile kavga ettikleri, ardından darbettikleri görüldü. Dışarı çıkan emekli polisin tabancasını çıkartarak, önce havaya ardından rastgele ateş açtığı görüntülerde yer aldı. Bu sırada kalabalık gruptan birinin emekli polisin arkasından üzerine atlayarak elindeki silahı almaya çalıştığı görüldü. Daha sonra kalabalık grubun yere düşen emekli polisin dövdüğü anlar, kamerada yer aldı. Diğer yandan durumu ağır olan emekli polis M.D. ile işletmeci S.K.'nin Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.