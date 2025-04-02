Baba ile oğul 24 gün arayla kansere yenildi

Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Ortamahalle'de ikamet eden Süleyman Göksu, 9 Mart'ta bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 24 gün sonra da Süleyman Göksu'nun oğlu Hasan Göksu, bademcik kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Hasan Göksu'nun cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Kuzuluk Ortamahalle Mezarlığı'na defnedilecek.

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