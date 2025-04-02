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        Çaldığı 60 bin lira değerindeki telefonu bin liraya satmaya çalışırken yakalandı

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde mağdur rolü yaparak evinde kaldığı taksicinin telefonunu çalan şüpheli, satmaya çalışırken taksici ve arkadaşları tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 02.04.2025 - 19:35
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        Çaldığı 60 bin lira değerindeki telefonu bin liraya satmaya çalışırken yakalandı
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde mağdur rolü yaparak evinde kaldığı taksicinin telefonunu çalan şüpheli, satmaya çalışırken taksici ve arkadaşları tarafından yakalandı. Hırsızlık şüphelisinin yaklaşık 60 bin lira değerindeki telefonu bin liraya satmaya çalıştığı öğrenildi.

        Ticari taksi sürücüsü aracına müşteri olarak aldığı kişinin kendisinin mağdur olduğunu ve kalacak yeri olmadığını belirtmesi üzerine evinde götürdü. Kendisini acındırarak geceyi evde geçiren şüpheli, taksici uyuduktan sonra yaklaşık 60 bin lira değerindeki telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

        Taksici uyandığında misafir ettiği kişinin evde olmadığını ve telefonunun da kayıp olduğunu fark etti. Taksici, esnaf arkadaşlarına haber verip, telefon satışı yapılan iş yerlerinde araştırma başlattı. Taksici ve arkadaşlar, hırsızlık şüphelisinin çaldığı 60 bin lira değerindeki telefonu bin liraya satmaya çalıştığı cep telefonu bayisinde kıskıvrak, yakalayarak polise teslim etti.

        Sakarya’da birçok esnafı ve vatandaşı bu şekilde dolandırdığı iddia edilen ismi öğrenilemeyen kişinin, poliste de benzer olaylardan 30’dan fazla dosyasının bulunduğu belirtildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından alınarak emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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