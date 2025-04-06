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        Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 5 ölü, 6 yaralı/ Yeniden

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:17
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        Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 5 ölü, 6 yaralı/ Yeniden
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        YENİDEN

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        Serhat YILMAZ/SERDİVAN (Sakarya),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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