Sakarya'da iki aile arasında silahlı çatışma: 5 ölü, 6 yaralı/ Yeniden
Yazıişleri müdürlerine
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YENİDEN
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Serhat YILMAZ/SERDİVAN (Sakarya),
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