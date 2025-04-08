Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

SAKARYA'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşerken Akyazı ve Pamukova ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı soğuk hava uyarıları Sakarya'da etkisini gösterdi. Şehir merkezinde 6-7 derecelere kadar düşen hava sıcaklıklarında yağış etkili olurken, Sakarya'nın bazı yüksek noktalarında ise kar yağdı. Akyazı ve Pamukova ilçelerinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Akyazı'nın Keramali, Acella, Çiğdem, Yörükyeri yaylalarında ve Pamukova'nın Eskiyayla Mahallesi'nde de kar yağışı etkisini gösterdi.