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        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        SAKARYA'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşerken Akyazı ve Pamukova ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 00:38 Güncelleme: 08.04.2025 - 00:40
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        Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        SAKARYA'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşerken Akyazı ve Pamukova ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı soğuk hava uyarıları Sakarya'da etkisini gösterdi. Şehir merkezinde 6-7 derecelere kadar düşen hava sıcaklıklarında yağış etkili olurken, Sakarya'nın bazı yüksek noktalarında ise kar yağdı. Akyazı ve Pamukova ilçelerinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Akyazı'nın Keramali, Acella, Çiğdem, Yörükyeri yaylalarında ve Pamukova'nın Eskiyayla Mahallesi'nde de kar yağışı etkisini gösterdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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