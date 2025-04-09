Sakarya'da 5 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli daha adliyede

SAKARYA'da, iki aile arasındaki 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin tedavileri tamamlanan F.U.U. (17), G.Ö. (39) ve N.Y. (48) de gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edildi.

Olay, 6 Nisan'da saat 01.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların tartışması nedeniyle Yıldız ve Özyurt aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Site bahçesinde taraflar, birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 8 kişi, dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlanan F.U.U., G.Ö. ve N.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra 3 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan entübe edilen ve durumunun ağır olduğu belirtilen S.Y.'nin ise yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.