Hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Kaza saat 05.00 sıralarında Ada Caddesi Merkez Yeni Camii önünde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen Yunus Ç. idaresindeki hafif ticari araca arkadan gelen Kadir Yusuf D. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadir Yusuf D., kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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