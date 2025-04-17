Bungalovdaki gizli kamera olayında 'kuvvetli suç şüphesi' cep telefonunda

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bungalovda gizli kamera bulunması olayına ilişkin tutuklanan işletme sahibi Hüseyin K. (31) ve ortağı olduğu belirtilen Tansel S.'nin (48) suçlamaları kabul etmediği, şüphelilerden birinin cep telefonunda gizli kamerayla ilgili bazı materyallerin tespit edildiği bildirildi.

İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi'nde birden fazla bungalovun bulunduğu işletmeye tatil için gelen M.K., evin tavan aydınlatma lambasından birinin farklı göründüğünü fark etmesi ile gizli kamera olduğunu anladı. M.K. polisi arayıp, durumu bildirerek işletmeden şikayetçi oldu. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, işletmede inceleme yaptı. İşletme sahibine ait tüm dijital materyale el konuldu. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin K. ve ortağı olduğu öne sürülen arkadaşı Tansel S. tutuklandı.

Şüpheliler, Hüseyin K. ve Tansel S.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Şüphelilerin polis ve savcılıkta 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla verdikleri ifadede Sapanca’da 3 bungalov yapıp ticarete başladıklarını ve devam ettiklerini söyledikleri belirtildi. Haklarındaki suçlamaları reddeden 2 şüphelinin, internet üzerinden iletişime geçen müşterilere bungalovları kiraladıklarını, gizli kamera olayından da bilgilerinin olmadığını söylediği ifade edildi.