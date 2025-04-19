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        Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde belediyeye ait halk otobüsünün şoförü Emre Ateş, rahatsızlanan yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:12 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:15
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        Otobüs şoförü, rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde belediyeye ait halk otobüsünün şoförü Emre Ateş, rahatsızlanan yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Adapazarı ilçesinde Maltepe-Ozanlar-Yazlık seferini yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünde bir yolcu aniden rahatsızlandı. Durumu fark eden otobüs şoförü Emre Ateş, diğer yolcuların da destek vermesiyle güzergahtan çıkarak rahatsızlanan kişiyi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. O anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Tedavisi yapılan yolcunun, epilepsi krizi geçirdiği, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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