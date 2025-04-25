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        Deprem anında köpeklerin kaçışması kamerada

        SAKARYA'nınSerdivan ilçesinde Sivrili merkezli deprem sırasında müstakil evdeki 2 köpeğin kaçıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:48 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:48
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        Deprem anında köpeklerin kaçışması kamerada
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        SAKARYA'nınSerdivan ilçesinde Sivrili merkezli deprem sırasında müstakil evdeki 2 köpeğin kaçıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında önceki gün saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da da hissedildi. Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde deprem sırasında 2 köpek kaçıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; biri bahçede, biri yatağında yatan iki köpeğin sarsıntı ile birlikte ayağa kalkıp kaçışarak havlamaları yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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