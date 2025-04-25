Deprem anında köpeklerin kaçışması kamerada
SAKARYA'nınSerdivan ilçesinde Sivrili merkezli deprem sırasında müstakil evdeki 2 köpeğin kaçıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
SAKARYA'nınSerdivan ilçesinde Sivrili merkezli deprem sırasında müstakil evdeki 2 köpeğin kaçıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında önceki gün saat 12.49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sakarya'da da hissedildi. Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde deprem sırasında 2 köpek kaçıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; biri bahçede, biri yatağında yatan iki köpeğin sarsıntı ile birlikte ayağa kalkıp kaçışarak havlamaları yer aldı.
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