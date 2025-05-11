Fındık kırma fabrikasındaki yangın, 2,5 saatte kontrol altına alındı (2)
2İTFAİYE ERİ, TEHLİKE ATLATTISakarya'nın Karasu ilçesinde fındık kırım fabrikasında çıkan, yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangına müdahale sırasında 2 itfaiye eri tehlike atlattı.
2İTFAİYE ERİ, TEHLİKE ATLATTI
Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık kırım fabrikasında çıkan, yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alınan yangına müdahale sırasında 2 itfaiye eri tehlike atlattı. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, üzerinde bulundukları itfaiye aracının sepeti, alev aldı. Yanma tehlikesi geçiren itfaiye erleri, sepeti terk edip aracın merdiveninden aşağı indi.
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