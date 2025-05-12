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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Salih öldü

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Salih Tuna (21) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 14:09 Güncelleme: 12.05.2025 - 14:15
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Salih öldü
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        SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Salih Tuna (21) hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Karasu Caddesi’nde meydana geldi. Salih Tuna idaresindeki 54 AEC 250 plakalı motosiklet, cadde üzerinde Z.T. idaresindeki 54 AGU 301 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin sürücüsü Tuna ile otomobilin sürücüsü Z.T. ve yanındaki Z.B.F. ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Tuna, tüm çabalara karşın hayatını kaybetti.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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