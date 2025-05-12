Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Salih öldü

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Salih Tuna (21) hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Karasu Caddesi’nde meydana geldi. Salih Tuna idaresindeki 54 AEC 250 plakalı motosiklet, cadde üzerinde Z.T. idaresindeki 54 AGU 301 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin sürücüsü Tuna ile otomobilin sürücüsü Z.T. ve yanındaki Z.B.F. ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Salih Tuna, tüm çabalara karşın hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.