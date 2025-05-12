Balyozlu- tabancalı egzoz sesi tartışmasına gözaltı

Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde arkadaşını motosiklet ile ziyarete giden M.S. ile mahallede oturan emekli polis H.K. arasında yüksek egzoz sesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan M.S., daha sonra balyoz ile mahalleye gelip H.K.’nin evinin kapısına zarar verdi. Bunun üzerine emekli polis H.K. ruhsatlı tabancasını alıp dışarı çıktı. Tartışan tarafları mahalleli sakinleştirirken, yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

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