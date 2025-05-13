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        Sakarya'da mahalle yakınlarına inen bozayılar kamerada

        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde Elperek Mahallesi yakınlarına inen 4 bozayı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:24 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:30
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        Sakarya'da mahalle yakınlarına inen bozayılar kamerada
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        SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde Elperek Mahallesi yakınlarına inen 4 bozayı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi'ndeki Esentepe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlar, çevrede 4 bozayının dolaştığını görüp cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Ayılar bir süre çevrede dolaştıktan sonra, Pamukova 46'ncı Mühimmat Bölüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası yönündeki ormana ilerleyip bir süre sonra kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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