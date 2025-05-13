Sakarya'da mahalle yakınlarına inen bozayılar kamerada

Pamukova ilçesi Elperek Mahallesi'ndeki Esentepe Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlar, çevrede 4 bozayının dolaştığını görüp cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Ayılar bir süre çevrede dolaştıktan sonra, Pamukova 46'ncı Mühimmat Bölüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası yönündeki ormana ilerleyip bir süre sonra kayboldu.

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