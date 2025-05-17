Sahibi olduğu iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde çeşitli suçlardan kaydı bulunan E.A., girdiği restoranda iş yeri sahibi R.Ç.’ye tabancayla ateş etti. Bacağından yaralanan R.Ç, hastaneye kaldırılırken, polis E.A.’nın yakalanması için çalışma başaltı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi’ndeki içkili bir restoranda meydana geldi. Kasten yaralama, tehdit, yağma gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenilen E.A., iş yeri sahibi R.Ç.’ye masada oturduğu sırada belinden çıkardığı tabancayla 2 el ateş ederek kaçtı. Bacağından yaralanan R.Ç., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.