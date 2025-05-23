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        Karasu'da cankurtaran kulesini çaldılar

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bulunan cankurtaran kulesi, kişi ya da kişilerce çalındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:45
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        Karasu'da cankurtaran kulesini çaldılar
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bulunan cankurtaran kulesi, kişi ya da kişilerce çalındı.

        Sakarya İtfaiyesi Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği tarafından 16 Mayıs 2025 tarihinde sahile konulan 16 numaralı cankurtaran kulesini yerinde göremeyen cankurtaranlar, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alarak, inceleme başlattı. Cankurtaran Grup Amirliği Personeli Koray Kaya, “Kule kimin işine ne amaçlı yarayacak bilmiyoruz ama insanların hayatını kurtarmada önemli bir görevi olan kulenin çalınması bizleri şaşırttı'' dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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