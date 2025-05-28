Sakarya'da, servis minibüsünün çarptığı emekli polis yaralandı

Kaza, saat 22.15 sıralarından Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Ada Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yola aniden çıkan emekli polis memuru Recep Salman’a, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 S 2912 plakalı servis minibüsü çarptı. Minibüsün aynası yüzüne çarpan Salman yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, emekli polis memuru ilk müdahalenin ardından, Akyazı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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