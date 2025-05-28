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        Sakarya'da, servis minibüsünün çarptığı emekli polis yaralandı

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen emekli polis memuru Recep Salman, servis minibüsünün çarpmasıyla yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 00:58 Güncelleme: 28.05.2025 - 01:00
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        Sakarya'da, servis minibüsünün çarptığı emekli polis yaralandı
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        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen emekli polis memuru Recep Salman, servis minibüsünün çarpmasıyla yaralandı.

        Kaza, saat 22.15 sıralarından Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Ada Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yola aniden çıkan emekli polis memuru Recep Salman’a, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 S 2912 plakalı servis minibüsü çarptı. Minibüsün aynası yüzüne çarpan Salman yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, emekli polis memuru ilk müdahalenin ardından, Akyazı Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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