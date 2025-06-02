Caminin yardım kutusu ile müezzinin cüzdanını çaldı

Olay, dün gece Akyazı ilçesine bağlı Karaçalılık Mahallesi’ndeki Karaçalılık Camii’nde meydana geldi. Cemaatin dağılmasıyla birlikte camide yalnız kalan kişi, imamın odasındaki bağış kutusunu çaldı. Daha sonra tekrar geri gelen şüpheli, müezzin Günay Çelik'in ceketini karıştırıp cebindeki cüzdanı da alarak, kaçtı. Olay, imamın durumu fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesiyle ortaya çıktı. İmam Bayram Kırlak kamera kayıtlarıyla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek, suç duyurusunda bulundu.

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