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        Sakarya'da 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 24 şüpheli tutuklandı

        SAKARYA'da mayıs ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 12:59 Güncelleme: 03.06.2025 - 13:00
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        Sakarya'da 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 24 şüpheli tutuklandı
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        SAKARYA'da mayıs ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimlerinin mayıs ayında gerçekleştirdiği operasyon ve faaliyetlere ilişkin bülten yayınladı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 24 şüpheli tutuklandı. Net sayısı açıklanmayan çok sayıda kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonlarda da 28 kilo 422 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 220 gram sentetik cannabinoid (bonzai) ham maddesi, 568 mililitre bonzai ham maddesi, 2 bin 184 adet uyuşturucu hap maddesi, 1197 gram metamfetamin, 1713 gram esrar, 639 kök kenevir bitkisi, 47 gram kenevir tohumu, 4 bin 198 kök haşhaş bitkisi, 105 gram kokain, 96 gram skunk, 47 gram Afyon sakızı, 50 gram amfetamin, 41 uyuşturucu kullanma aparatı, 11 hassas terazi, 1 iklimlendirme sistemi ve 5 kilogram zirai gübre ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 740 TL de ele geçirildi.

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