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        Sakarya'da kaçak silah operasyonu; 100 tabanca ele geçirildi

        SAKARYA'dapolis ekiplerince düzenlenen operasyonda seri numarası bulunmayan 100 tabanca ile 100 şarjör ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:07 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:10
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        Sakarya'da kaçak silah operasyonu; 100 tabanca ele geçirildi
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        SAKARYA'dapolis ekiplerince düzenlenen operasyonda seri numarası bulunmayan 100 tabanca ile 100 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 30 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Durdurulan bir otomobilde yapılan aramada; seri numarası bulunmayan 100 tabanca ile bu silahlara ait 100 şarjör ele geçirildi. Ele geçirilen silahların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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