Besi çiftliğinde çıkan yangında 16 büyükbaş öldü

Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Villa Sokak’taki Yılmaz Selim'e ait büyükbaş besi çiftliğinde saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınabilen yangında ahırda bulunan 16 büyükbaş öldü, 1 büyükbaş kurtarıldı. Çiftliğin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.