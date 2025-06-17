Sakarya'da karşı şeride geçen TIR, 2 TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLENSÜRÜCÜNÜN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Pamukova'da kara yolunda karşı şeride geçerek 2 TIR'a çarpan 42 AB 501 plakalı TIR'ın ölen sürücüsünün Hikmet Şahin olduğu, yaralı diğer sürücülerin ise İsmail Aydınlar ve Ercüment Düz olduğu belirlendi. Kaza nedeniyle kapanan yol, temizleme çalışmalarının ardından tek şerit olarak ulaşıma açıldı.