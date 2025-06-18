Eska'dan Ukrayna'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde montaj hattı yatırımı

DOĞAL gaz regülatörü üretimi yapan Eska, global büyüme stratejisi doğrultusunda Ukrayna'da yeni montaj hattı kurduğunu duyurdu. Bu yatırımın, şirketin Avrupa pazarındaki lojistik ve tedarik süreçlerini hızlandırması, uluslararası üretim gücünü de daha sağlam bir zemine oturtması hedefleniyor. ESKA Genel Müdürü Mehmet Murat Çalapkulu, "Yıllık 500 bin adet üretim kapasitesiyle planlanan tesiste, önümüzdeki beş yıl içinde kademeli artışlarla toplam 5 milyon adet üretime ulaşılmayı amaçlıyoruz.İlk yatırım tutarı 2 milyon Euro'nun üzerinde belirlenen projenin, uzun vadede 10 milyon Euro'yu aşan bir yatırım hacmine ulaşmasını bekleniyoruz" dedi.

Tesisin işletmesinde görev alacak 50'den fazla yerel çalışanın, üretime geçmeden önce Eska'nın kalite standartları, teknik uygulamaları ve üretim disiplinine yönelik kapsamlı bir eğitim sürecinden geçmesi planlanıyor. Eska, aynı zamanda bölgedeki teknik okullarla kurduğu iş birlikleriyle yerel iş gücünün nitelikli ve sürdürülebilir şekilde gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. ESKA Genel Müdürü Mehmet Murat Çalapkulu, “Ukrayna'daki bu yatırım yalnızca üretim kapasitemizi artırmakla kalmayıp; aynı zamanda Eska'nın global vizyonunu, mühendislik yetkinliğini ve yerel iş gücüne olan inancını da somut ve stratejik biçimde ortaya koyuyor" diye konuştu.