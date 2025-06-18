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        Eska'dan Ukrayna'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde montaj hattı yatırımı

        DOĞAL gaz regülatörü üretimi yapan Eska, global büyüme stratejisi doğrultusunda Ukrayna'da yeni montaj hattı kurduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:01 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:05
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        Eska'dan Ukrayna'ya 10 milyon Euro'nun üzerinde montaj hattı yatırımı
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        DOĞAL gaz regülatörü üretimi yapan Eska, global büyüme stratejisi doğrultusunda Ukrayna'da yeni montaj hattı kurduğunu duyurdu. Bu yatırımın, şirketin Avrupa pazarındaki lojistik ve tedarik süreçlerini hızlandırması, uluslararası üretim gücünü de daha sağlam bir zemine oturtması hedefleniyor. ESKA Genel Müdürü Mehmet Murat Çalapkulu, "Yıllık 500 bin adet üretim kapasitesiyle planlanan tesiste, önümüzdeki beş yıl içinde kademeli artışlarla toplam 5 milyon adet üretime ulaşılmayı amaçlıyoruz.İlk yatırım tutarı 2 milyon Euro'nun üzerinde belirlenen projenin, uzun vadede 10 milyon Euro'yu aşan bir yatırım hacmine ulaşmasını bekleniyoruz" dedi.

        Tesisin işletmesinde görev alacak 50'den fazla yerel çalışanın, üretime geçmeden önce Eska'nın kalite standartları, teknik uygulamaları ve üretim disiplinine yönelik kapsamlı bir eğitim sürecinden geçmesi planlanıyor. Eska, aynı zamanda bölgedeki teknik okullarla kurduğu iş birlikleriyle yerel iş gücünün nitelikli ve sürdürülebilir şekilde gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. ESKA Genel Müdürü Mehmet Murat Çalapkulu, “Ukrayna'daki bu yatırım yalnızca üretim kapasitemizi artırmakla kalmayıp; aynı zamanda Eska'nın global vizyonunu, mühendislik yetkinliğini ve yerel iş gücüne olan inancını da somut ve stratejik biçimde ortaya koyuyor" diye konuştu.

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        Ukrayna'daki montaj hattının yalnızca üretim verimliliğiyle değil; aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla da dikkat çektiğini kaydeden Çalapkulu, “Enerji verimliliği yüksek sistemlerin kullanıldığı tesiste, düşük emisyon değerlerine sahip ekipmanlar, çevre dostu iklimlendirme çözümleri ve etkin atık yönetim politikalarıyla karbon ayak izi minimum seviyeye indiriliyor; tüm bu uygulamalar doğrultusunda tesisin CE, ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikasyon süreçleri de tamamlandı" ifadelerini kullandı.

        Özbekistan ve Cezayir'in ardından Ukrayna'da devreye alınan tesisin, Eska'nın küresel üretim ağındaki üçüncü durağını oluşturduğunu hatırlatan Mehmet Murat Çalapkulu, “Böylece küresel tedarik zincirinde yalnızca tamamlayıcı bir aktör değil; stratejik öneme sahip bir üretici olarak konumlanıyoruz. Tedarik zinciri yönetiminde ana üretici olma hedefiyle ilerlerken, farklı coğrafyalarda üretim gücümüzü daha da yaygınlaştırmayı sürdürüyoruz" dedi.

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        Çalapkulu, "Ukrayna'daki yatırım yalnızca yeni bir tesis değil; Türkiye'nin doğal gaz teknolojilerindeki rekabet gücünü global ölçekte temsil eden stratejik bir adım niteliği taşıyor. İtalya, Arjantin ve Hindistan gibi pazarlarda benzer yatırımlar için fizibilite çalışmalarını tamamlamış durumdayız ve global ayak izini daha da genişletme hedefiyle yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

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