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        Devrilen traktörün altında kalan sürücü, 10 gün sonra öldü

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde Kurban Bayramı'nın son günü orman emvali yüklü traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Halil Turgut (46), 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:06 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:10
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        Devrilen traktörün altında kalan sürücü, 10 gün sonra öldü
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        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde Kurban Bayramı’nın son günü orman emvali yüklü traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Halil Turgut (46), 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

        Kaza, 9 Haziran günü Akyazı Kuzuluk Tabiat Parkında meydana geldi. Kurban Bayramı'nın son günü, orman emvali yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü Halil Turgut ağır yaralandı. Turgut, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne, oradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsünde 10 gündür tedavisi süren Halil Turgut, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

        Turgut'un cenazesi, cuma namazına müteakip Akyazı Osmanbey Mahallesi Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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