Evinde uyuşturucuyla yakalanan ilkokul müdür yardımcısı serbest bırakıldı

Karasu ilçesindeki bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan M.K.'nın uyuşturucu kullandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. M.K.'nın ilçe merkezindeki Yalı Mahallesi'nde yalnız yaşadığı eve yapılan baskında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan müdür yardımcısı M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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