Kaldırım taşıyla camını kırdıkları dükkandan gümüş takıları çaldılar (2)

Sakarya'nınAdapazarı ilçesinde bir gümüşçünün camını taşla kırarak yaklaşık 70 bin liralık ziynet eşyası çalan S.D. (22), çaldığı takılarla birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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