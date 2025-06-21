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        Kaldırım taşıyla camını kırdıkları dükkandan gümüş takıları çaldılar (2)

        YAKALANDISakarya'nınAdapazarı ilçesinde bir gümüşçünün camını taşla kırarak yaklaşık 70 bin liralık ziynet eşyası çalan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 19:54 Güncelleme: 21.06.2025 - 20:00
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        Kaldırım taşıyla camını kırdıkları dükkandan gümüş takıları çaldılar (2)
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        YAKALANDI

        Sakarya'nınAdapazarı ilçesinde bir gümüşçünün camını taşla kırarak yaklaşık 70 bin liralık ziynet eşyası çalan S.D. (22), çaldığı takılarla birlikte yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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