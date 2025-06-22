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        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Kaya (20), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 08:51 Güncelleme: 22.06.2025 - 08:55
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        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        SAKARYA'nınAkyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Kaya (20), hayatını kaybetti.

        Kaza, gece saatlerinde Karaçalılık Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarşı istikametine giden Furkan Kaya idaresindeki 54 AKR 237 plakalı motosiklet ile C.B. (52) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve kask taktığı görülen Kaya'nın kullandığı motosiklet, otobüs durağına çarparak sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü C.B., jandarmaya giderek teslim oldu. Furkan Kaya'nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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