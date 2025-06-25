Yakalama kararı bulunan şüpheli, polise ateş açıp iş yerine saklandı; Müzakereci polis 6 saat sonra ikna etti (2)
6SAAT SONRA TESLİM OLDUSakarya'nın Adapazarı ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve kendisini takip eden polislere ateş açıp, motosiklet satışı yapılan iş yerine saklanan Engin Ö.
6SAAT SONRA TESLİM OLDU
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan ve kendisini takip eden polislere ateş açıp, motosiklet satışı yapılan iş yerine saklanan Engin Ö., 6 saat sonra teslim oldu. Yaralı olan Engin Ö.’ye ilk müdahale olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Şüpheli daha sonra tedavisinin yapılması amacıyla polis nezaretinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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