Polise ateş açıp, iş yerine saklanan şüpheli kamerada

SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan, takip edildiğini fark edince polise ateş açıp, karşılık veren ekiplerce vurulan Engin Ö.'nün bir iş yerine kaçıp saklandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 6 saat sonra teslim olan Engin Ö.'nün girdiği dükkanın sahibi F.K., "Dükkana doğru geldiğini görünce arka odaya saklandık. Adam, polisle konuşurken tuvalet camından kaçtık. Kaçmadan önce de cep telefonu kamerasıyla kayıt aldık" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Adapazarı'nın Mithatpaşa Mahallesi Harmanlık Sokak'ta meydana geldi. Hakkında çok sayıda suç kaydı olan ve yakalama kararı bulunan Engin Ö., polis ekipleri tarafından takip edildiğini fark edince üzerindeki tabanca ile ateş ederek kaçmaya başladı. Takip sırasında polisin açtığı ateş ile bacağından vurulan Engin Ö., sokakta motosiklet satışı yapılan bir iş yerine girdi. Buradan polislere doğru ateş eden Engin Ö., tabancayı kendisine doğrultarak içeriye girmemelerini istedi.

TEHDİTLER SAVURDU

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yerinin bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bu sırada şüphelinin iş yerindeki bir motosikletle kaçma girişimi de polis tarafından önlendi. Bölgeye sağlık ekipleri ile destek olarak polis özel harekat timleri sevk edildi. Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek bilgi aldı. İş yerinin etrafını saran polisler, elindeki silahla tehditler savuran, bir ara silahı başına çeviren şüphelinin teslim olmasını istedi.