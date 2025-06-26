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        Gidonu bırakıp, dans eden bisikletli kamerada

        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde trafikte ilerlerken elektrikli bisikletinin gidonunu bırakıp, dans eden sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:15
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        Gidonu bırakıp, dans eden bisikletli kamerada
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        SAKARYA'nınAdapazarı ilçesinde trafikte ilerlerken elektrikli bisikletinin gidonunu bırakıp, dans eden sürücü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Olay, önceki gün Adapazarı ilçesine bağlı Karaosman Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle trafikte seyreden, kulaklık takıp müzik dinleyen sürücü, gidonu bırakıp dans etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür davranışlara karşı sürücüleri uyararak, herkesin kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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