Sakarya'da orman yangını

SAKARYA’nın Taraklı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, SASKİ, Geyve ve Taraklı belediyelerine bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ayrıca takviye olarak Bilecik ve Göynük’ten itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına 7 helikopter ve 2 uçakla havadan, 105 personel ve 24 araçla karadan müdahale ediliyor.