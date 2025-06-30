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        Sakarya'daki orman yangınında ekipler hayvanlar için seferber oldu (2)

        KUŞYUVASI KORUMA ALTINA ALINDISakarya'nın Taraklı ilçesinde cuma günü çıkıp, dün itibarıyla kısmen kontrol altına alınan orman yangını, doğaya büyük zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:10
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        Sakarya'daki orman yangınında ekipler hayvanlar için seferber oldu (2)
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        KUŞYUVASI KORUMA ALTINA ALINDI

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde cuma günü çıkıp, dün itibarıyla kısmen kontrol altına alınan orman yangını, doğaya büyük zarar verdi. Ormanda yaşayan hayvanlar yangından olumsuz etkilenirken, bazı canlılar ekiplerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Ekipler, yanan alan içinde yaptıkları taramalarda içinde yumurta olan bir kuş yuvası buldu. Yuva, daha güvenli bir bölgeye titizlikle taşınarak, koruma altına alındı.

        KAPLUMBAĞA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

        Yangın bölgesinde yarı baygın bulunan bir kaplumbağa da ekiplerin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Pet şişeyle su verilen kaplumbağa, kısa süre sonra hareketlendi. Yetkililer, ormanların sadece ağaçlardan ibaret olmadığını, sayısız canlının yaşam alanı olduğunu hatırlatarak, doğaya sahip çıkılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Diğer yandan orman ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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