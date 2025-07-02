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        Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:10
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        Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
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        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, önceki gün saat 15.30 sıralarında Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Yahyalı Caddesi’nde meydana geldi. F.C.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle F.C. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kişi otomobilin üzerinden savrularak yere düşüp yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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