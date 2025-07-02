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        Sakarya'da minibüs devrildi: 6 yaralı

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 18:04 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:10
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        Sakarya'da minibüs devrildi: 6 yaralı
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        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Erenler ilçesi D-650 kara yolu Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. 54 AFA 043 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatıp sürüklenen minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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