Sakarya'da minibüs devrildi: 6 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Erenler ilçesi D-650 kara yolu Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. 54 AFA 043 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yan yatıp sürüklenen minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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