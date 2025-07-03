Jandarmadan kenevir operasyonu; 1 tutuklama

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Karapürçek ilçesinde B.K. (35) isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde ve araçta yapılan aramada; 40 kök kenevir bitkisi ile 9 metre uzunluğunda sulama hortumu ele geçirildi. Gözaltına alınan B.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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