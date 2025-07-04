Düştüğü derede boğuldu, onu kurtarmaya çalışan arkadaşı hastanede tedaviye alındı

SAKARYA’nın Karasu ilçesinde alkol aldıkları dere kenarında tuvalet ihtiyacını gidermek isterken suya düşen Yakup Karabulut (52) boğuldu, onu kurtarmaya çalışan arkadaşı Sıtkı Özen ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi Kum Sokak’ta meydana geldi. 5 arkadaş eğlenmek için dere kenarına gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde gruptan 2 kişi evlerine dönerken, Yakup Karabulut, Sıtkı Özen ve Mehmet Altun alkol almaya devam etti. Tuvalet ihtiyacını gidermek için dere kenarına yaklaşan Yakup Karabulut, dengesini kaybederek suya düştü. Durumu fark eden Sıtkı Özen de arkadaşını kurtarmak için dereye atladı. Karanlıkta çırpınan iki arkadaş, yardım çağrısında bulundu. Yüzme bilmeyen Mehmet Altun ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgede bulunan gönüllü arama kurtarma ekibi dereye girerek Sıtkı Özen’i sudan çıkardı. Ekip kısa süre sonra tekrar suya girerek yaklaşık 2 metre derinlikte Yakup Karabulut’un cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karabulut’un cenazesi, ön otopsi için Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.