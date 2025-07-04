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        Sakarya'da sahte içki operasyonu

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 115 litre sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:28 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:31
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        Sakarya'da sahte içki operasyonu
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 115 litre sahte içki ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Karasu ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen G.K.’nin (59) ikametgahına operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 60 litre kaçak/sahte alkol, 55 litre etil alkol, 150 mililitre malt aroması, 1 alkol ölçüm çubuğu (Bomesi) ele geçirildi. Şüpheli G.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. G.K. işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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