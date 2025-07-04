Sakarya'da sahte içki operasyonu

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Karasu ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen G.K.’nin (59) ikametgahına operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda; 60 litre kaçak/sahte alkol, 55 litre etil alkol, 150 mililitre malt aroması, 1 alkol ölçüm çubuğu (Bomesi) ele geçirildi. Şüpheli G.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. G.K. işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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