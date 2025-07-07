Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'ya Çinli gelin

        BULGARİSTAN'da üniversitede okurken tanışıp aşık olduktan sonra nikah kıyan Sakaryalı Çağrı Gök (32) ile Çinli Jiaojiao Long (31), Pamukova ilçesinde Türk geleneklerine göre düğün yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:40 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'ya Çinli gelin
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BULGARİSTAN’da üniversitede okurken tanışıp aşık olduktan sonra nikah kıyan Sakaryalı Çağrı Gök (32) ile Çinli Jiaojiao Long (31), Pamukova ilçesinde Türk geleneklerine göre düğün yaptı.

        Pamukova ilçesinde yaşayan Tayfun ve Aysel Gök çiftinin oğulları Çağrı Gök, gittiği Bulgaristan’da, kendisi gibi üniversite eğitimi için bu ülkede bulunan Çin’in Hainan Adası Di’an bölgesinden Jiaojiao Long ile tanıştı. Bir süre sonra çiftin arkadaşlıkları aşka dönüştü. Okullarını bitiren çift, 2022 yılında resmi nikah kıydı ancak iş yoğunlukları nedeniyle düğünlerini erteledi. Çift, nikahtan 3 yıl sonra Pamukova’da düğün yaptı.

        Kültürel farklılıklara rağmen büyük bir sevgiyle bağlandıklarını belirten çift aralarındaki tüm mesafeleri ve farkları sevgiyle aştıklarını söyledi. Türkiye’ye ve Pamukova’ya dair düşüncelerini aktaran Çinli gelin Jiaojiao Long, “Türkiye’de bulunmaktan çok mutluyum. Türk insanı çok sıcakkanlı ve cana yakın. Bana burada oyun oynamayı bile öğrettiler. Bu ülkede, bu kültürde bulunmak benim için büyük bir şans” dedi.

        Gök ve Long ailelerinin büyük mutluluk yaşadığı düğün töreninde Çin geleneklerine de yer verildi. Damat Gök ile eşi Long’un e-ticaret ile mutfak malzemeleri sattıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Yunanistan'da sıcaklık alarmı: Açık alandaki çalışmalara yasak!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Kuzey Makedonya, bekarlar için vergiye hazırlanıyor
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Kararını verdi
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Turizmde hafta tatili tartışması
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        Zayıflama ilaçlarında ‘sibutramin’ tespit edildi
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı
        Trump'tan Musk'a: Tamamen raydan çıktı

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan yılın ilk yarısında 2 milyar 573 milyon dolarlık ihracat
        Sakarya'dan yılın ilk yarısında 2 milyar 573 milyon dolarlık ihracat
        Sakarya'da ağaçlık alanda yangın
        Sakarya'da ağaçlık alanda yangın
        Sakarya'da sosyal medyadan uygunsuz paylaşım yapan öğrenciler hakkında işle...
        Sakarya'da sosyal medyadan uygunsuz paylaşım yapan öğrenciler hakkında işle...
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde bakım ve onarım çalışması
        Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde bakım ve onarım çalışması
        Sapanca Gölü'nde 2 saatte 4 ayrı olayda 17 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Sapanca Gölü'nde 2 saatte 4 ayrı olayda 17 kişi boğulmaktan kurtarıldı