Sapanca Gölü'nde su seviyesi düştü

SAKARYA ve Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü’nde su seviyesi 30,21 metreye düştü. Geçen yıl aynı tarihlerde seviye 31,43 metre olarak ölçülmüştü. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (SASKİ) yapılan açıklamada, “Sakarya’nın su kaynaklarına birlikte sahip çıkmak için vatandaşlarımızdan da suyu tasarruflu ve bilinçli kullanmaları noktasında hassasiyet bekliyoruz” denildi.

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’ını, Kocaeli’nin ise yüzde 15’ini karşılayan Sapanca Gölü, yetersiz yağışlar nedeniyle alarm vermeye başladı. Geçen yıl aynı dönemde 31,43 metre olan su seviyesi, bu yıl 30,21 metre olarak ölçüldü. Sapanca Gölü kenarındaki su çekilmesinin net bir şekilde görüldüğünü belirten gezi ve tur teknesi kaptanı Kemal Güngör, "İçme suyu havzamız tehlikede” dedi. Güngör, “Ben on yıldır buraya gelip giderim. Sapanca Gölü’nün bu şekilde çekildiğini hiç bilmiyorum. Yazları gölde tur tekne kaptanlığı yapıyorum. Kışları ise denizde balıkçı motorlarında kaptanlık yapıyorum” diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır teknelerde olduğunu belirten Güngör, ‘’Sapanca Gölünün ilk defa bu kadar çekildiğini gördüm. Yetkililerin bu işe bir el atması gerekiyor” ifadelerini kullandı.