Sakarya'da kırsal mahalleye inen ayı görüntülendi

Olay, saat 03.00 sıralarında Erenler ilçesinin kırsal Kayalar Memduhiye Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleye inen bir ayı, bir sürücü tarafından görüntülendi. Mahalleden çıkıp, aracın önünde yaklaşık 2 kilometre giden ayı ormana girerek gözden kayboldu. O anlar, araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde kırsal mahalleye inen ayı, bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca aracın önünde giden ayı, ormana girip gözden kayboldu.

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