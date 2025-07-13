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        Sakarya'da kırsal mahalleye inen ayı görüntülendi

        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde kırsal mahalleye inen ayı, bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 14:57 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:00
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        Sakarya'da kırsal mahalleye inen ayı görüntülendi
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        SAKARYA'nın Erenler ilçesinde kırsal mahalleye inen ayı, bir araç sürücüsü tarafından görüntülendi. Yaklaşık 2 kilometre boyunca aracın önünde giden ayı, ormana girip gözden kayboldu.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Erenler ilçesinin kırsal Kayalar Memduhiye Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalleye inen bir ayı, bir sürücü tarafından görüntülendi. Mahalleden çıkıp, aracın önünde yaklaşık 2 kilometre giden ayı ormana girerek gözden kayboldu. O anlar, araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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