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        15 Temmuz şehidi polis memuru, mezarı başında anıldı

        FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul 66.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:51
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        15 Temmuz şehidi polis memuru, mezarı başında anıldı
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        FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda şehit olan polis memuru Serdar Gökbayrak, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde mezarı başında anıldı.

        Arifiye ilçesinde Hanlı Mezarlığı’ndaki anma programına Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Rüştü Topçu, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

        Program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi. Şehit Serdar Gökbayrak’ın mezarı başında duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar ellerinde karanfillerle şehidin kabrine çiçek bıraktı.

        Program, protokol üyelerinin şehidin ailesine taziye dileklerinin iletilmesinin ardından sona erdi.

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