15 Temmuz şehidi polis memuru, mezarı başında anıldı

Arifiye ilçesinde Hanlı Mezarlığı’ndaki anma programına Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Rüştü Topçu, İl Müftüsü Mehmet Aşık, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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