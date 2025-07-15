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        'Kendimi yakacağım' dedi, ekipleri görünce benzini motosikletine doldurdu

        SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde elinde benzin dolu bidonla SASKİ Genel Müdürlüğü önüne gelen K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 15.07.2025 - 14:15
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        'Kendimi yakacağım' dedi, ekipleri görünce benzini motosikletine doldurdu
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        SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde elinde benzin dolu bidonla SASKİ Genel Müdürlüğü önüne gelen K.K., kendini yakacağını söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri gören K.K., intihar etmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirterek, bidondaki benzini motosikletinin yakıt deposuna doldurdu.

        Adapazarı ilçesi Aziz Duran Parkı içerisindeki Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü önüne elinde benzin dolu bidonla gelen K.K., kendisini yakacağını söyledi. Güvenlik görevlisinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin konuştuğu K.K., bidondaki benzini motosikleti için aldığını, kendini yakma gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. K.K., ardından benzini motosikletin yakıt deposuna doldurdu.

        Olayı haber alan SASKİ Genel Müdür Vekili Seyit Sakallıoğlu da bölgeye gelerek K.K. ile konuştu. Sakallıoğlu, görüşmenin ardından K.K.’yi makamına davet ederek görüştü.

        K.K.’nin olay yerinde ifadesine başvuran polis ekipleri, inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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