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        Geyve'de tekrar canlanan alevler kontrol altına alındı

        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz tarihinde başlayan ve dün kontrol altına alınan yangın, bugün tekrar canlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 19:02 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:05
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        Geyve'de tekrar canlanan alevler kontrol altına alındı
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        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz tarihinde başlayan ve dün kontrol altına alınan yangın, bugün tekrar canlandı. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Geyve İlçesinde 20 Temmuz tarihinde başlayan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangını dün kontrol alındı. İlçenin Hacılar Mahallesi mevkisinde alevler saat 13.00 sıralarında tekrar canlandı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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