Karasu'da "özel" öğrenciler fidan dikti

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde özel eğitim öğrencileri peyzaj çalışması yaptı.

Karasu Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde yapılan düzenlemede öğrenciler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 270 fidanı toprakla buluşturdu.

Okul müdürü Furkan Enşici, peyzaj çalışmasına destek veren Karasu Kaymakamlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğüne teşekkür etti.

Etkinliğe, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı İshak Sarı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yutkun Cabak, Ziraat Odası Başkanı Selami Arık, İhsaniye Mahallesi muhtarı Oğuz Öden, veliler ve vatandaşlar katıldı.

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